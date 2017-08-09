Более 2,5 тыс. кв. метров недвижимости введено в Москве с начала года

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. квадратных метров недвижимости, более тысячи квадратных метров жилья, а также 17 социальных объектов введены в Москве с начала текущего года. Об этом в среду сообщил на пресс-конференции в ТАСС руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"Введено 2519 тыс. квадратных метров недвижимости, в том числе за счет средств внебюджетных источников введено 2021 тыс. квадратных метров недвижимости. Введено 1026 тыс. квадратных метров жилья, в том числе за счет средств внебюджетных источников введены жилые дома площадью 914 тыс. квадратных метров, что составляет 89% введенной жилой недвижимости", - сказал он.

Также за это время введено 17 социальных объектов. За счет средств инвесторов построены восемь объектов социальной инфраструктуры: дошкольные учреждения на 125 мест, школа на 592 места, поликлиника, четыре объекта физкультуры и спорта. За счет средств городского бюджета введено девять объектов: два дошкольных учреждения на 425 мест, 3 школы на 2075 мест, четыре спортивных объекта, в том числе реконструкция трех тренировочных полей на территории "Лужников" и Большой спортивной арены "Лужники" на 81 000 мест.

Демонтировано 27 пятиэтажных домов первой волны сноса ветхих домов площадью 82 тыс. квадратных метров (них 24 - город, три - инвестор - прим. ТАСС). "На 97% программа завершена. Остаточный объем сноса - 51 дом площадью 216 тыс. квадратных метров", - добавил Левкин.

Исключены 18 объектов из списка долгостроя, в данный момент на контроле находятся 271 объект. В числе исключенных: гараж-стоянка в Северном Бутове, гостиничный комплекс на севере столицы, многофункциональный торгово-административный комплекс на Нахимовском проспекте, учебно-административный корпус Московской финансово-юридической академии в ЮЗАО.