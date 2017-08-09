Движение транспорта после ДТП на Варшавском шоссе восстановлено

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Движение автотранспорта на Варшавском шоссе в Москве после столкновения двух большегрузных грузовиков и двух легковых автомобилей восстановлено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
"Движение на Варшавском шоссе в настоящее время восстановлено в полном объеме", - сказал собеседник агентства.
В среду утром на Варшавском шоссе произошло крупное ДТП с участием двух грузовиков и двух легковых машин. В результате столкновения загорелись грузовые автомобили и частично легковые, они были оперативно потушены. Погиб один человек и еще двое госпитализированы. После ДТП движение на шоссе было временно перекрыто.