В галерее "Метро" открылась совместная с московским главком СК выставка "Лица России"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Совместный проект Московского метрополитена и Главного следственного управления СК РФ по Москве - выставка "Лица России" - открылся в среду в галерее "Метро", передает корр. ТАСС.

"Сегодня в галерее "Метро" нас всех собрала очень интересная, в своем роде уникальная, фотовыставка, целью которой является в первую очередь воспитание уважения к истории нашего Отечества, его прошлому и настоящему, формирование патриотизма у нашей молодежи, сохранение и приумножение традиций выдающихся личностей нашей эпохи", - сказал в своем выступлении руководитель ГСУ СК по Москве Александр Дрыманов. Он отметил, что работа по военно-патриотическому воспитанию сотрудников следственного комитета и молодежи проводится постоянно.

Участие в данном проекте приняли руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов, президент Общероссийской общественной организации по увековечению памяти "Выдающиеся полководцы и флотоводцы Отечества", занимавший пост генпрокурора СССР с 1988 по 1990 годы, государственный советник юстиции Александр Сухарев, народный артист Советского Союза Иосиф Кобзон, первый замминистра внутренних дел СССР Иван Шилов, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, российская гимнастка Светлана Хоркина, автор выставки фотограф - Игорь Лобанов.

"Я хотел бы поблагодарить всех участников выставки за время, которые вы смогли уделить этому проекту и за ваше присутствие сегодня на торжественном открытии", - добавил Дрыманов.

Выступая на открытии, Иосиф Кобзон в своей речи поблагодарил Следственный комитет за нравственное воспитание граждан России. "Именно Следственный комитет заботится о духовном и нравственном состоянии наших граждан", - отметил он.