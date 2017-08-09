Программа первой волны сноса хрущевок может полностью завершиться в 2019 году

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Программа первой волны сноса московских пятиэтажек, запущенная в 1999 году, может быть полностью завершена в 2019 году. В настоящий момент программа выполнена почти на 97%, сообщил на пресс-конференции в ТАСС руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
"В следующем году мы, в основном, программу закончим. Возможно, на 2019 год перейдет один инвестиционный проект, где были последние три года проблемы с финансированием и другими вопросами, с оформлением земли. Только эта причина, которая повлияла на этот срок", - сказал Левкин.
По его словам, в целом программа выполнена почти на 97%. "В программе было 1722 дома, сейчас остался 51 дом. Причем из них 25 снесены за счет города, 26 - за счет инвесторов", - уточнил Левкин.