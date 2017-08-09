Опрос: москвичи положительно отнеслись к открытию мотошколы в столице

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Большинство участников (80%) опроса в "Активном гражданине" положительно отнеслись к открытию мотошколы на базе ГУП "Мосгортранс". Как сообщили в среду в пресс-службе предприятия, респонденты поставили проекту максимально высокую оценку в пять баллов.

"Интерес москвичей к мотодвижению увеличивается с каждым днем, растет и потребность города в качественном обучении будущих мотоциклистов. В мае этого года на базе "Мосгортранса" была открыта мотошкола, в которой преподают инструкторы высшей категории и участники международных соревнований, чья квалификация подтверждена многочисленными сертификатами и дипломами", - приводит пресс-служба слова замглавы "Мосгортранса" Леонида Антонова.

Он отметил, что обучение в школе прошли уже около 70 человек. В пресс-службе уточнили, что на территории школы расположен современный мототрек. Записаться на занятия можно с 18 лет.