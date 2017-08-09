Сбой в движении поездов МЦК произошел на северо-востоке Москвы

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Сбой в движении поездов по часовой стрелке произошел на Московском центральном кольце (МЦК), сообщается в среду в официальном аккаунте железнодорожной магистрали в Telegram.
"По техническим причинам в настоящее время увеличен интервал между двумя "Ласточками", которые следуют по часовой стрелке на северо-востоке МЦК", - говорится в сообщении.
Против часовой стрелки поезда следуют штатно. Железнодорожники готовят резервный состав к выходу на линию для возобновления штатного движения "Ласточек".