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Пречистенскую набережную и Лубянский проезд Москвы перекроют для благоустройства

Москва
9 августа, 14:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

Работы будут проводиться в рамках программы "Моя улица"

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Движение транспорта на участке Пречистенской набережной от Новокрымского проезда до Соймоновского проезда будет полностью перекрыто с 23:00 мск четверга, 10 августа, до 02:00 мск воскресенья, 13 августа. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

"Перекрытие автомобильного движения необходимо для перекладки инженерных сетей по программе "Моя улица", - сказал представитель пресс-службы.

В мэрии уточнили, что на Пречистенской набережной предстоит переустроить 12 участков сети водостока протяженностью более 110 метров, установить смотровые колодцы и дождеприемные решетки, проложить пять участков кабельной канализации общей длиной около 75 метров.

"На время перекрытия Пречистенской набережной подъезд к жилым домам будет разрешен только для местных жителей и специального транспорта", - уточнили в пресс-службе, добавив, что с полуночи субботы, 12 августа, до 05:00 мск понедельника, 14 августа, полностью перекрывается движение транспорта в Лубянском проезде.

"Движение ограничивается для прокладки 0,75 км траншей для кабельной канализации, в которые будут убраны 11,14 км труб, установлено 26 одинарных и 11 двойных колодцев. Работы предусмотрены программой "Моя улица", - пояснили в комплексе городского хозяйства.

Замена асфальтового покрытия на Лубянском проезде начнется позже, после завершения необходимых работ по благоустройству этого участка улично-дорожной сети.

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