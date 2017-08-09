Штатное движение "Ласточек" на МЦК восстановлено

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Движение поездов по часовой стрелке на Московском центральном кольце (МЦК) восстановлено в штатном режиме. Об этом сообщается в среду в официальном аккаунте железнодорожной магистрали в Telegram.
"На МЦК между всеми "Ласточками" интервал соответствует норме", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что по техническим причинам интервал между двумя "Ласточками", которые следуют по часовой стрелке на северо-востоке МЦК, был увеличен. Против часовой стрелки поезда следовали штатно.