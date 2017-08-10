Водителям московских эвакуаторов и сотрудникам спецстоянок выдадут видеорегистраторы

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Более тысячи новых видеорегистраторов раздадут сотрудникам ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) и ГКУ "Организатор перевозок" до конца года. Как сообщается в четверг на портале мэра и правительства Москвы, впервые фиксирующими устройствами снабдят техников эвакуаторов, осматривающих машины перед перемещением, и работников спецстоянок.
Новыми устройствами обеспечат 577 специалистов. "Мы планируем выдать нашим сотрудникам современные видеорегистраторы. Это комплексная задача, чтобы, с одной стороны, мы могли оценить качество работы специалистов, с другой стороны, - моментально получать всю необходимую информацию", - приводится на сайте мэрии комментарий гендиректора АМПП Александра Гривняка. Предполагается, что новая техника позволит повысить качество работы эвакуаторщиков и обеспечит дополнительной информацией на случай возникновения спорных ситуаций.
Кроме того, 480 портативных камер выдадут "Организатору перевозок" - их будут использовать контролеры на наземном городском транспорте и в метро. Отмечается, что спецтехнику также впервые выдадут всем специалистам, которые выявляют нелегальных перевозчиков.