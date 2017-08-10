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Движение на улицах Москвы ограничат в связи с проведением спортивных мероприятий

Москва
10 августа, 12:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

Ограничения будут действовать с 11 по 15 августа

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Движение транспорта будет ограничено с 11 по 15 августа на нескольких улицах Москвы, в том числе 13 августа частично перекроют центральные набережные города. Об этом в четверг сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"В связи с проведением полумарафона "Лужники" 13 августа с 09:00 до 13:30 мск частично перекроют Лужнецкую, Фрунзенскую, Пречистенскую и Кремлевскую набережные, Москворецкую улицу, Большой Москворецкий мост, улицу Балчуг, Раушскую, Космодамианскую, Шлюзовую и Софийскую набережные, Фалеевский переулок, Болотную улицу и площадь Васильевский спуск", - отмечается в сообщении.

Также в субботу, 12 августа, в связи с проведением футбольного матча между ЦСКА и "Спартаком" с 15:30 до 20:30 мск введут ограничения на участке проезда Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда и на 3-й Песчаной улице (от улицы Куусинена до 2-й Песчаной улицы).

В воскресенье, 13 августа, с 15:30 до 20:30 мск может поменяться схема движения на участке Большой Черкизовской улицы и Окружного проезда в районе стадиона "РЖД Арена". В этот день "Локомотив" сыграет с клубом "Тосно".

11 августа с 10:00 до 14:00 мск будет закрыта Большая Татарская улица, там пройдут религиозные мероприятия.

Во вторник, 15 августа, с 07:00 до 23:00 мск будет ограничено движение по крайней правой полосе на Фрунзенской набережной в районе дома № 26.

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