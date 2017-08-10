Памятник чернобыльцам на Поклонной горе в Москве откроют в ноябре 2017 года

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Установка монумента участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции началась в парке Победы в Москве. Как сообщается в четверг на сайте столичной мэрии, памятник откроют в ноябре этого года.
"В парке Победы на Поклонной горе начали устанавливать монумент участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции", - говорится в сообщении. Уточняется, что первый камень мемориала был заложен два года назад.
Авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС, расположенной близ украинского города Припять, произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. Катастрофа, в которой погибли около 600 человек, а радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тысяч квадратных километров, стала крупнейшей в истории атомной энергетики.
В ликвидации последствий аварии участвовали более 600 тыс. человек. За мужество и героизм, проявленные в период с 1986 по 1990 год при ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, более 80 тыс. человек были награждены высокими государственными наградами, 11 из них удостоены званий Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации. Ежегодно 26 апреля в России проходят памятные мероприятия с участием ветеранов ликвидации радиационных аварий и катастроф.