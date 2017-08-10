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Власти Москвы планируют закрыть незаконный съезд к авторынку на 55-м километре МКАД

Москва
10 августа, 15:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

По словам главы департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, съезд мешает автомобильному движению

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Власти Москвы намерены закрыть съезд к рынку на 55-м километре МКАД, который был построен без необходимых документов и стал мешать движению транспорта, сообщается в четверг на официальном портале мэра и правительства города.

"Съезд построили без проекта планировки, проработал он недолго, порядка двух-трех лет. После реконструкции развязки в этом районе незаконный съезд стал мешать автомобильному движению. Тем более? что здесь уже есть два съезда к рынку", - приводятся на портале слова руководителя департамента развития новых территорий Владимира Жидкина.

Отмечается, что эксперты проверили почти 300 съездов, которые ведут к торговым объектам, и часть из них признаны небезопасными. Из-за их неправильного примыкания к МКАД возникают заторы и ДТП. "Проблемные съезды построены с нарушениями строительных норм и правил, без полос разгона и торможения. Поворачивающие на такой съезд машины сбиваются в кучу, растягиваясь на несколько полос, перегораживая дорогу основному потоку транспорта", - отметил Жидкин.

По данным властей, реконструкцией съездов займутся инвесторы, которые заинтересованы в доступности торговых центров и рынков.

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