Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии московского метро восстановлено

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии московского метро входит в график после непродолжительного сбоя. Соответствующую информацию столичная подземка распространила в Twitter.
"15:22 мск Таганско-Краснопресненская линия. Южный участок. Движение введено в график", - говорится в сообщении.
15:22 Таганско-Краснопресненская линия. Южный участок. Движение введено в график.— Московское метро (@MetroOperativno) 10 августа 2017 г.
Ранее Московский метрополитен сообщил, что интервалы движения поездов на южном участке фиолетовой ветки увеличены из-за инцидента с пассажиром.