Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии московского метро восстановлено

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии московского метро входит в график после непродолжительного сбоя. Соответствующую информацию столичная подземка распространила в Twitter.

"15:22 мск Таганско-Краснопресненская линия. Южный участок. Движение введено в график", - говорится в сообщении.

15:22 Таганско-Краснопресненская линия. Южный участок. Движение введено в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 10 августа 2017 г.

Ранее Московский метрополитен сообщил, что интервалы движения поездов на южном участке фиолетовой ветки увеличены из-за инцидента с пассажиром.