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Колеса поезда в московском метро отрезали ступню у пожилой женщины

Москва
10 августа, 17:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

Пенсионерка упала на пути на станции "Пролетарская"

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Колеса прибывающего поезда отрезали ступню 91-летней женщины, упавшей на пути на станции метрополитена "Пролетарская", сообщил ТАСС официальный представитель УВД на Метрополитене Алексей Мышляев.

"Около 15:00 мск на станции метро "Пролетарская" 91-летняя женщина упала на пути перед прибывающим поездом. Для поднятия женщины в 15:04 мск было отключено электроснабжение путей. Сотрудники УВД на Московском метрополитене вызвали наряд скорой помощи", - сказал Мышляев.

По его словам, врачи констатировали ампутацию правой ступни.

"В 15:20 мск женщину подняли с путей и направили в больницу, а в 15:22 мск электроснабжение было подано на пути и движение было восстановлено. Инцидент никак не повлиял на движение поездов", - отметил он.

Представитель полиции на метрополитене подчеркнул, что нарушения общественного порядка не допущено.

"По данному факту проводится служебная проверка, полицейские опрашивают всех очевидцев происшествия, включая машиниста электропоезда. Информация о данном инциденте была сообщена в прокуратуру на Московском метрополитене", - сказал он.

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