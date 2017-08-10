Ущерб парку "Останкино" от незаконной свалки строительного мусора превысил 10 млн. рублей

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы предварительно оценил в 13 млн рублей ущерб природно- историческому парку "Останкино" от незаконной свалки строительного мусора на его территории. Об этом сообщила пресс-служба департамента в четверг.

"Неизвестные сбросили строительные отходы на территории природно-исторического парка "Останкино". Предварительный размер ущерба, нанесенного окружающей среде, составил более 13 млн. рублей", - заявили в пресс-службе.

Площадь свалки составила 1390 кв м. Инспекторы департамента обнаружили ее днем 9 августа, а в ночь с 9 на 10 августа устроили совместную с сотрудниками ОВД засаду на нарушителя. Полиция задержала водителя грузовика, который пытался свалить отходы на этом участке.

Инспекторы департамента природопользования Москвы возбудили дело об административном правонарушении в отношении неустановленных лиц, говорится в сообщении.

Сотрудники Эконадзора также обнаружили, что грузовик заезжал на территорию парка "Останкино" с ул. Сельскохозяйственная. На ней был видны следы машины. Причем, металлический отбойник, отделяющий уличную дорожную сеть от природного объекта, был предварительно разобран.

Останкинский парк - один из старейших московских парков, он был организован в 1932 году. Его площадь составляет 110 га земли. С севера лесной массив объекта примыкает к Главному Ботаническому саду РАН, с северо- востока - к территории ВВЦ, с юга - к телецентру "Останкино".