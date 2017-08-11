В столичном регионе ожидается до 29 градусов тепла

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МОСКВА, 11 августа./ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в пятницу в столичном регионе жаркую погоду.
"Местами по области возможен кратковременный дождь. Температура в Москве составит 27-29, по области будет от 24 до 29 градусов", - сообщил представитель метеослужбы. Ветер западной четверти 5-10 м/с.
Предстоящей ночью будет без осадков. В столице столбики термометров покажут 16-18, в Подмосковье будет от 13 до 18 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.
Днем в субботу будет солнечно, в Москве воздух прогреется до 27-29, по области - до 24-29 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.