В Подмосковье задержаны шесть большегрузов, нелегально сбрасывавших стройотходы из Москвы

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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Инспекторы Минэкологии Московской области совместно с правоохранительными органами пресекли незаконный сброс строительных отходов в Ленинском районе. Арестованы бульдозеры и самосвалы с московскими регистрационными знаками. По предварительной оценке, сумма экологического ущерба составляет 10 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья.
"Инспекторы эконадзора совместно с полицейскими пресекли образование гигантской нелегальной свалки между деревнями Белеутово и Калиновка Ленинского района. В ходе рейда были арестованы четыре самосвала и два бульдозера с московскими регистрационными знаками. При задержании один из организаторов свалки ударил полицейского и попытался скрыться, но был остановлен", - говорится в сообщении.
По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, нарушители действовали практически в промышленных масштабах: суммарная площадь нелегальных навалов грунтов и строительных отходов на землях сельхозназначения превысила 3 гектара. "Ежедневно сюда приезжало 15 и более мусоровозов. Частично завалены отходами Белеутовские русловые пруды", - отметил министр, добавив, что, по предварительной оценке, сумма ущерба окружающей среды превышает 10 млн рублей.
По данному факту Минэкологии начало административное расследование, полицейские ведут доследственную проверку. В ближайшее время специалисты проведут маркшейдерские исследования, чтобы рассчитать ущерб, нанесенный окружающей среде.