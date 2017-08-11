В Москве задержаны подозреваемые в ограблении ювелирного салона на 9 млн рублей

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Четверо подозреваемых в разбойном нападении на ювелирный салон задержаны в Москве. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, ущерб составил более 9 млн рублей.

По данным полиции, подозреваемые ворвались в помещение одного из магазинов и, угрожая сотрудникам магазина предметом, похожим на пистолет, похитили ювелирные изделия. "В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Московского уголовного розыска задержали четверых подозреваемых в возрасте от 19 лет до 31 года. По их местам жительства обнаружено и изъято два травматических пистолета, муляж автомата Калашникова, обрез, кастет, наручники и часть похищенных ювелирных изделий", - отметила представитель МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ ("Разбой"). Все подозреваемые арестованы.