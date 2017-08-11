Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.08:
$ 59.93
€ 70.27
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве задержаны подозреваемые в ограблении ювелирного салона на 9 млн рублей

Москва
11 августа, 12:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, августа. /ТАСС

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о разбое

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Четверо подозреваемых в разбойном нападении на ювелирный салон задержаны в Москве. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, ущерб составил более 9 млн рублей.

По данным полиции, подозреваемые ворвались в помещение одного из магазинов и, угрожая сотрудникам магазина предметом, похожим на пистолет, похитили ювелирные изделия. "В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Московского уголовного розыска задержали четверых подозреваемых в возрасте от 19 лет до 31 года. По их местам жительства обнаружено и изъято два травматических пистолета, муляж автомата Калашникова, обрез, кастет, наручники и часть похищенных ювелирных изделий", - отметила представитель МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ ("Разбой"). Все подозреваемые арестованы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Фото
15
Смотровая площадка появится на крыше Дома Наркомфина в Москве после реставрации
Турнир "Живые шахматы" в музее-заповеднике "Бородинское поле"
15
Шахматную "бессмертную партию" впервые сыграли живыми фигурами в Бородине
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Известия": ФАС предлагает ввести штрафы и премии для сотрудников госкомпаний по закупкам
2
РЖД тестируют дорогу в обход Украины
3
Две трети россиян хотели бы жить в частных домах
4
Истребитель ПАК ФА получил название Су-57
5
Рособрнадзор аннулировал лицензии трех частных вузов
6
Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за болезни ребенка
7
СМИ: житель КНДР по морю приплыл в Южную Корею
Темы дня
Новости партнеров
Реклама