В Москве задержаны подозреваемые в ограблении ювелирного салона на 9 млн рублей

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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Четверо подозреваемых в разбойном нападении на ювелирный салон задержаны в Москве. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, ущерб составил более 9 млн рублей.
По данным полиции, подозреваемые ворвались в помещение одного из магазинов и, угрожая сотрудникам магазина предметом, похожим на пистолет, похитили ювелирные изделия. "В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Московского уголовного розыска задержали четверых подозреваемых в возрасте от 19 лет до 31 года. По их местам жительства обнаружено и изъято два травматических пистолета, муляж автомата Калашникова, обрез, кастет, наручники и часть похищенных ювелирных изделий", - отметила представитель МВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ ("Разбой"). Все подозреваемые арестованы.