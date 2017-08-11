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Более 1,3 тыс. сотрудников МЧС будут патрулировать места отдыха в Москве из-за жары

Москва
11 августа, 15:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, августа. /ТАСС

В выходные спасатели будут осуществлять патрулирование по 21 маршруту

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© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Сотрудники столичного МЧС усилят профилактическую работу в связи с жаркой погодой, которая ожидается в столице в выходные дни, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"Сотрудники пожарно-спасательного ведомства будут патрулировать самые популярные места отдыха: будут проводиться рейды на водных объектах и в лесопарках. Всего в рейдах будет задействовано свыше 1300 сотрудников территориального пожарно-спасательного гарнизона столицы и добровольных спасателей", - сказал сотрудник пресс-службы.

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По его словам, безопасность москвичей на водных объектах будут обеспечивать 24 спасательные станции, 60 общественных спасательных постов. Патрулирование будет осуществляться по 21 маршруту.

Представитель столичного главка МЧС напомнил, что в городе оборудовано более 250 мест для установки мангалов. "С информацией о местах расположения пикниковых точек можно ознакомиться на официальных сайтах Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и префектур административных округов", - подчеркнул он.

Ранее в Гидрометцентре РФ сообщали, что температура воздуха в выходные дни будет на 5 градусов выше нормы и составит 27-29 градусов, будет ясно и сухо.

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