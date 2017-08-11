Благоустройство большинства улиц в центре Москвы завершится в конце августа

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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Работы по благоустройству по программе "Моя улица" в Москве на большинстве объектов завершатся во второй половине августа. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы по итогам совещания по оперативным вопросам в городской администрации.
"Открытие большинства улиц после окончания работ по программе "Моя улица" произойдет во второй половине августа", - сообщили в пресс-службе.
Там напомнили, что в этом году в программу благоустройства "Моя улица" включено 118 улиц, набережных, площадей и въездных групп.
"В настоящее время работы ведутся на 116 объектах. На двух - въездная группа Мичуринского проспекта, въездная группа Шоссе Энтузиастов - благоустройство начнется с 1 сентября", - уточнили в пресс-службе, добавив, что на данный момент специалисты уже переложили более 127,6 тыс. (84% от плана - прим. ТАСС) погонных метров кабельной канализации для переноса воздушных линий, выложили почти 400 тыс. кв. метров гранитной плитки (46% от плана - прим. ТАСС) и установили порядка 190 тыс. погонных метров гранитных бордюров (97% от плана - прим. ТАСС).
Кроме того, на улицах, вошедших в программу, ведутся работы по ремонту 800 фасадов домов (80% от общего числа фасадов, где необходимо провести такие работы - прим. ТАСС).
Осенью на благоустроенных улицах будет высажено свыше 5,4 тыс. деревьев и 90 тыс. кустарников.