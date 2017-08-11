В Москве впервые проводятся масштабные работы по утеплению чердаков жилых домов

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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Масштабные работы по утеплению чердачных помещений жилых домов впервые проводятся в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам совещания по оперативным вопросам в городской администрации.
"В этом году впервые проводятся масштабные работы по утеплению чердачных помещений в жилых домах. Утепление чердаков снижает потери тепла в ходе отопительного сезона и препятствует образованию наледи и сосулек на крышах", - отметили в пресс-службе.
Уже завершены такие работы в почти 5,3 тыс. домах. "Всего в этом году запланировано утеплить чердаки 12,2 тыс. домов", - уточнили в мэрии.