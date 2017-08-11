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Собянин призвал строительные компании участвовать в крупных проектах в Москве

Москва
11 августа, 19:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, августа. /ТАСС

Мэр подчеркнул, что экономика столицы вызывает доверие и стабильно показывает динамику роста

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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин призвал строительные компании участвовать в реализации крупных проектов на территории Москвы и выдерживать сроки.

"Зарабатывайте на масштабе, на потоке, давайте возможность раскрыться городу, быстрее реализовать мегапроекты. Те, кто это не поймет, уйдет с рынка. Мы не будем останавливаться, срывать сроки. Будьте добры, исполните обязательства, тем более эти обязательства полностью подкреплены рублем", - сказал Собянин на заседании коллегии столичного стройкомплекса в пятницу.

По его словам, город часто сталкивается с тем, что со стороны застройщиков есть "патологическое недоверие к тому, что эта стройка будет продолжена, что будет обеспечен стабильный городской заказ".

Мэр подчеркнул, что несмотря на все экономические сложности и санкции, экономика Москвы стабильно показывает динамику роста, что, в свою очередь, дает возможность долгосрочного планирования.

"Мы уверены в Москве больше, чем когда-либо", - сказал Собянин.

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