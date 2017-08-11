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В Москве построят дороги, протяженность которых в 2,5 раза больше длины МКАД

Москва
11 августа, 19:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, августа. /ТАСС

Как сообщил мэр столицы, в ближайшие годы планируется построить четыре новых магистрали, которые помогут создать дополнительный транспортный каркас Москвы

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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Четыре новых магистрали будут построены в ближайшие годы в Москве. Их протяженность будет в 2,5 раза больше, чем МКАД, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

"На ближайшие годы для строительного комплекса является задачей строительство новых городских магистралей - Северо- западной хорды, Северо-восточной хорды, Южной рокады, соединения Калужского шоссе с ЦКАД. Все это по объемам в 2,5 раза больше, чем существующий МКАД. Это гигантские проекты, требующие колоссальных затрат - и материальных, и людских", - сказал он на заседании коллегии столичного стройкомплекса.

По словам Собянина, реализация этих четырех проектов "по сути дела создаст дополнительный новый транспортный каркас Москвы".

Мэр напомнил, что в текущем году будет запущен первый участок третьего пересадочного контура метро, в скором времени будут доступны для пассажиров линии метро в Солнцево, Некрасовке, на продолжении Дмитровского шоссе.

"Миллионы москвичей, которые пользуются каждый день общественным транспортом, ждут от вас новых подвигов в строительстве метрополитена, строительстве рельсового транспорта, пригородного сообщения. Здесь тоже успехи очень большие. За последние годы было построено более 100 км рельсового транспорта, МЦК, метро, построено 160 км магистралей пригородного сообщения", - отметил Собянин.

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