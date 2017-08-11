Собянин: строители Москвы справятся с программой реновации ветхого жилья

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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Московские строители справятся с масштабной программой реновации ветхого жилья, уверен мэр столицы Сергей Собянин. Об этом он сообщил на заседании коллегии Стройкомплекса Москвы в пятницу.
"Необходимо учитывать интересы граждан и тех, кто переселяется, и тех, кто живет рядом, учитывать комплексность развития социальной инфраструктуры, транспортной, инженерной, благоустройства. Но я уверен, что вы с этим справитесь", - сказал Собянин. Он напомнил, что в программу реновации вошли более 5 тыс. домов.
"В результате реализации этой программы мы сможем обеспечить не только реновацию ветхого жилого фонда, но и дать дополнительные возможности для москвичей для покупки нового жилья", - сказал мэр. Он отметил, что обеспеченность жильем москвичей является одной из главных проблем города. Так, в настоящее время на одного горожанина приходится порядка 19 кв. метров жилья.
"Ни в одном мегаполисе в современном мире такой низкой обеспеченности нет. Есть этому объективные причины - отсутствие больших площадок для застройки, но здесь есть некоторая спекулятивная история, когда хотят, чтобы жилья было меньше, а оно стоило подороже", - отметил Собянин.
Он считает, что для большинства москвичей реализуемые пока проекты по созданию отдельных жилых комплексов "становятся недоступными".
Собянин также сообщил, что в последние годы в Москве были построены сотни детских садов и школ, продолжается строительство больниц, поликлиник. Кроме того, во многом была решена проблема нехватки торговых и офисных площадей.