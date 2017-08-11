Незрячую девушку не пустили в ресторан в телебашне из-за требований безопасности

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Сотрудники московской Останкинской телебашни отказали девушке с инвалидностью по зрению в посещении ресторана "Седьмое небо", который расположен на самой вершине объекта, в связи с повышенными требованиями безопасности. Об этом в пятницу сообщил ТАСС руководитель пресс-службы Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС, владелец телебашни) Игорь Степанов.

В четверг в ряде СМИ появилась информация о том, что девушку-инвалида, использующую трость, не пустили на смотровую площадку на Останкинской телебашне, через которую она хотела попасть в ресторан "Седьмое небо". Роспотребнадзор и Главное следственное управление СК РФ по Москве начали проверять информацию о данном инциденте после публикации сообщений об этом инциденте в СМИ.

"Останкинская телебашня - высотное сооружение, к которому предъявляются повышенные требования в отношении охраны объекта, жизни и здоровья посетителей", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что сотрудники экскурсионного бюро действовали в соответствии с установленными нормами и правилами.

По его словам, инцидент с девушкой с инвалидностью по зрению - не первый случай, когда администрация Останкинской башни была вынуждена отказывать гражданам в посещении объекта и давать по этому поводу разъяснения.

"Руководство и сотрудники РТРС выражают сожаление, что не все желающие имеют возможность посетить Останкинскую башню", - сказал Степанов. Он уточнил, что ограничения касаются не только людей с ограниченной мобильностью, но и детей до семи лет, женщин с определенным сроком беременности и ряда других категорий граждан.

В РТРС напомнили, что Останкинская телебашня, в первую очередь действующее сооружение связи, которое обеспечивает телевизионным и радиосигналом всю Москву и большую часть Московской области, - "это режимный и критически важный объект стратегического назначения".

Степанов отметил, что запрет на посещение для маломобильных граждан действует на многих других высотных сооружениях за рубежом, в частности, на телебашне в Берлине, поскольку в случае чрезвычайной ситуации с нее затруднительно обеспечить безопасную эвакуацию.