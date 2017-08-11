Горячая вода вернулась в подмосковное Деденево после двух месяцев отключения

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Горячее водоснабжение возобновилось в городском поселении Деденево Дмитровского района Московской области спустя более чем 2 месяца после отключения, сообщила ТАСС глава муниципалитета Елена Трошенкова в пятницу.

Горячее водоснабжение прекратили из-за долгов собственника котельных, компании "МПН", перед поставщиком газа "Газпром межрегионгаз Москва" 5 июня. Всего под отключение попали около 3 тыс. человек, 28 многоквартирных домов. 22 июля активисты провели митинг за скорейшее возобновление горячего водоснабжения, отставку главы поселения Светланы Тягачевой и передачу полномочий управляющей компании Деденево в Дмитровский район.

"Благодаря усилиям Дмитровского муниципального района в настоящий момент [горячую] воду дали", - сказала Трошенкова. Местные жители подтвердили ТАСС эту информацию.

Администрация Деденево к 28 июля должна была подготовить и одобрить советом депутатов создание нового муниципального унитарного предприятия, которое взяло бы на себя задолженность "МПН" за газ. Дополнительно к этому чиновники должны были дать муниципальную гарантию под оплату этого соглашения. На таких условиях "Газпром межрегионгаз Москва" согласился возобновить подачу газа на котельные "МПН", сообщили ранее в Министерстве ЖКХ Подмосковья.