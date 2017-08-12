Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Московском регионе будет солнечно и до 28 градусов тепла

Москва
12 августа, 6:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, августа. /ТАСС

Ветер ожидается северной четверти со скоростью до 3-8 метров в секунду

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Теплая, солнечная и сухая погода ожидается в субботу в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

"Будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха в Москве составит 24-26, по области - от 23 до 28 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер ожидается северной четверти со скоростью до 3-8 метров в секунду.

Предстоящей ночью в столице столбики термометров покажут 13-15 градусов тепла, в центре - до плюс 18 градусов, в Подмосковье будет от 10 до 15 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный, со скоростью 3-8 метра в секунду.

Днем в воскресенье вновь обойдется без осадков, в Москве воздух прогреется до 27-29 градусов тепла, по области - до 24-29 градусов. Ветер ожидается юго-восточный, до 3-8 метров в секунду.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: леди на велосипеде, кровавая луна на небе и "лебеди" на пруду
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
15
Смотровая площадка появится на крыше Дома Наркомфина в Москве после реставрации
Турнир "Живые шахматы" в музее-заповеднике "Бородинское поле"
15
Шахматную "бессмертную партию" впервые сыграли живыми фигурами в Бородине
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ситуация с ведущим "Пусть говорят" может проясниться 14 августа
2
Ударная сила: Су-57 и другие новейшие машины боевой авиации России
3
Около 150 тыс. человек подписаны на ПФР в социальных сетях
4
Скончался замминистра по делам Северного Кавказа Андрей Резников
5
МЧС предупредило о сильном тумане в Москве
6
Власти: ТЦ "Горбушкин двор" может быть переделан под жилье и офисы
7
Трамп отказался от телефонного разговора с Мадуро
Темы дня
Новости партнеров
Реклама