В Московском регионе будет солнечно и до 28 градусов тепла

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Теплая, солнечная и сухая погода ожидается в субботу в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

"Будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха в Москве составит 24-26, по области - от 23 до 28 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер ожидается северной четверти со скоростью до 3-8 метров в секунду.

Предстоящей ночью в столице столбики термометров покажут 13-15 градусов тепла, в центре - до плюс 18 градусов, в Подмосковье будет от 10 до 15 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный, со скоростью 3-8 метра в секунду.

Днем в воскресенье вновь обойдется без осадков, в Москве воздух прогреется до 27-29 градусов тепла, по области - до 24-29 градусов. Ветер ожидается юго-восточный, до 3-8 метров в секунду.