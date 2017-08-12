Мужчина госпитализирован после падения с высоты на стройке в Новой Москве

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Санитарный вертолет эвакуировал мужчину после падения с высоты на стройке в Новой Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента ГО ЧС и пожарной безопасности в субботу.

"Очевидцы сообщили, что в поселке Мосрентген с высоты на одной из строек упал мужчина", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, санитарный вертолет Московсуого авиационного центра (МАЦ) вылетел к месту происшествия и эвакуировал пострадавшего в ГКБ 36 в сопровождении врачей МАЦ и Центра экстренной медицинской помощи.