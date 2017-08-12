Мужчина госпитализирован после падения с высоты на стройке в Новой Москве

Жители Барселоны устроили акцию протеста против туризмаОбщество 12 августа, 20:34
Глушаков: "Спартак" упустил победу в матче с ЦСКА из-за детских ошибокСпорт 12 августа, 20:34
Вратарь "Спартака" Селихов чувствует свою вину во втором пропущенном от ЦСКА голеСпорт 12 августа, 20:28
CBS: в США к разгону демонстраций в Шарлотсвилле привлекли НацгвардиюПроисшествия 12 августа, 20:21
Больше 250 фур скопилось на российско-литовской границе в Калининградской областиЭкономика и бизнес 12 августа, 20:12
Каррера заявил, что вратари ФК "Спартак" Селихов и Ребров равны по уровнюСпорт 12 августа, 20:11
Гончаренко: футболисты ЦСКА в матче со "Спартаком" лучше провели первый тайм, чем второйСпорт 12 августа, 20:08
Гончаренко: ЦСКА перевернул игру со "Спартаком" благодаря ГоловинуСпорт 12 августа, 20:03
Каррера: Зе Луиш в матче с ЦСКА получил повреждение задней поверхности бедраСпорт 12 августа, 19:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Санитарный вертолет эвакуировал мужчину после падения с высоты на стройке в Новой Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента ГО ЧС и пожарной безопасности в субботу.
"Очевидцы сообщили, что в поселке Мосрентген с высоты на одной из строек упал мужчина", - сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, санитарный вертолет Московсуого авиационного центра (МАЦ) вылетел к месту происшествия и эвакуировал пострадавшего в ГКБ 36 в сопровождении врачей МАЦ и Центра экстренной медицинской помощи.