Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сотрудник банка при обмене наличных украл у москвича 20 млн рублей

Москва
12 августа, 21:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, августа. /ТАСС

По факту инцидента проводится проверка

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Полиция начала проверку по заявлению о мошенничестве сотрудника столичного банка, который при обмене валюты украл у него 20 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"42-летний москвич сообщил полицейским, что 7 августа в отделении одного из столичных банков попросил провести операцию по обмену крупной суммы принадлежащих ему денег на иностранную валюту. В результате действий сотрудников учреждения мужчина получил на руки денежные средства, запечатанные в банковскую упаковку, купюрами меньшего номинала и понес ущерб в размере 20 млн рублей", - сообщили в ГУ МВД.

Москвич потребовал вернуть ему недостающую сумму, однако работник банка отказался.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: леди на велосипеде, кровавая луна на небе и "лебеди" на пруду
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
15
Смотровая площадка появится на крыше Дома Наркомфина в Москве после реставрации
Турнир "Живые шахматы" в музее-заповеднике "Бородинское поле"
15
Шахматную "бессмертную партию" впервые сыграли живыми фигурами в Бородине
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер народный артист России Виктор Смирнов
2
В ночь на воскресенье в Москве можно будет увидеть звездопад Персеиды
3
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
4
Уволенный из Google сотрудник сравнил компанию с религиозным культом
5
В Шарлотсвилле столкнулись три автомобиля
6
Жители Барселоны устроили акцию протеста против туризма
7
Худрук театра: "Смирнов оставался на сцене до конца, несмотря на тяжелую болезнь"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама