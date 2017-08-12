Сотрудник банка при обмене наличных украл у москвича 20 млн рублей

Григорян объявил об уходе с поста главного тренера ФК "Анжи"Спорт 12 августа, 22:01
Шведка Шестрем установила мировой рекорд на 200 м кролем на этапе КМ по плаваниюСпорт 12 августа, 21:55
Футболисты "Динамо" одержали волевую победу над "Анжи" в матче чемпионата РоссииСпорт 12 августа, 21:54
Армейский переворот: ЦСКА вырвал победу в игре со "Спартаком", забив дважды за две минутыСпорт 12 августа, 21:52
В Японии снова отложили запуск ракеты со спутником связи "Митибики"Космос 12 августа, 21:49
"Манчестер Сити" победил "Брайтон" в матче чемпионата АнглииСпорт 12 августа, 21:38
Владимир Осипов стал пятикратным чемпионом России по гольфуСпорт 12 августа, 21:36
Клишина: рада серебру ЧМ, но обидно, что получилось сделать это под нейтральным флагомСпорт 12 августа, 21:33
Совет по спорту пройдет в рамках форума "Россия - спортивная держава" в УльяновскеСпорт 12 августа, 21:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Полиция начала проверку по заявлению о мошенничестве сотрудника столичного банка, который при обмене валюты украл у него 20 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
"42-летний москвич сообщил полицейским, что 7 августа в отделении одного из столичных банков попросил провести операцию по обмену крупной суммы принадлежащих ему денег на иностранную валюту. В результате действий сотрудников учреждения мужчина получил на руки денежные средства, запечатанные в банковскую упаковку, купюрами меньшего номинала и понес ущерб в размере 20 млн рублей", - сообщили в ГУ МВД.
Москвич потребовал вернуть ему недостающую сумму, однако работник банка отказался.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.