Сотрудник банка при обмене наличных украл у москвича 20 млн рублей

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Полиция начала проверку по заявлению о мошенничестве сотрудника столичного банка, который при обмене валюты украл у него 20 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"42-летний москвич сообщил полицейским, что 7 августа в отделении одного из столичных банков попросил провести операцию по обмену крупной суммы принадлежащих ему денег на иностранную валюту. В результате действий сотрудников учреждения мужчина получил на руки денежные средства, запечатанные в банковскую упаковку, купюрами меньшего номинала и понес ущерб в размере 20 млн рублей", - сообщили в ГУ МВД.

Москвич потребовал вернуть ему недостающую сумму, однако работник банка отказался.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.