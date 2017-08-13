До 29 градусов тепла ожидается в столичном регионе

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Небольшая облачность и до 29 градусов тепла ожидаются в воскресенье в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

"Днем прогнозируется небольшая облачность, но обойдется без осадков. Температура воздуха в Москве составит 27-29 градусов, по области - от 24 до 29 градусов", - отметил представитель метеослужбы. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

В ночь с воскресенья на понедельник ожидается облачная погода с прояснениями, на западе области - кратковременный дождь. В Москве столбики термометров покажут 16-18 градусов, в Подмосковье будет от 13 до 18 градусов. Ветер южной четверти, 5-10 м/с.

Днем в понедельник пройдет кратковременный дождь, местами прогремит гроза. В столице воздух прогреется до 24-26 градусов, по области - до 21-26 градусов, на востоке региона - до 30 градусов. Ветер южной четверти, 5-10 м/с. При грозе порывы усилятся до 12-17 м/с.