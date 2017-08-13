Град, ливень и гроза ожидаются в Москве 14 августа

Лукашенко: Белоруссия и Россия не должны допускать ухудшения двусторонних отношенийМеждународная панорама 13 августа, 14:18
РФПЛ: уровень безопасности на дерби ЦСКА - "Спартак" был лучшим за последние 17 летСпорт 13 августа, 14:15
Руководство ФК "Анжи" приняло отставку главного тренера команды ГригорянаСпорт 13 августа, 14:10
Португалка Энрикес победила на ЧМ-2017 в ходьбе на 50 км с мировым рекордомСпорт 13 августа, 14:00
Француз Дини стал чемпионом мира в спортивной ходьбе на 50 кмСпорт 13 августа, 13:22
"СКА-Хабаровск" и "Рубин" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболуСпорт 13 августа, 12:57
Медведев поздравил россиянку Ласицкене с золотом чемпионата мира по легкой атлетикеСпорт 13 августа, 12:43
Испанец Борбалан рассудит "Янг Бойз" и ЦСКА в первом матче квалификации Лиги чемпионовСпорт 13 августа, 12:38
Сирийские войска полностью освободили город Эс-СухнеАрмия и ОПК 13 августа, 12:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Холодный атмосферный фронт, который приближается к столичному региону с запада, принесет в Москву грозовой дождь, не исключен град. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.
"В понедельник в Москве при облачной с прояснениями погоде ожидаются ливень, гроза, местами град. Ветер усилится до 5-10 м/с, при грозе с порывами - до 15-20 м/с", - сказал представитель метеослужбы.
Наиболее интенсивные осадки ожидаются во второй половине дня. Прогнозируются до семи мм, местами 15-20 мм.
Ухудшение погоды будет недолгим - 13 августа днем в столице будет без осадков, воздух прогреется до 23-25 градусов. По предварительным расчетам синоптиков, неделя будет по-летнему теплой и комфортной. К четвергу температурный фон составит 22-27 градусов, не исключен небольшой дождь. Тепло, как ожидается, будет и в выходные.