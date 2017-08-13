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Град, ливень и гроза ожидаются в Москве 14 августа

Москва
13 августа, 13:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, августа. /ТАСС

В Гидрометцентре уточнили, что наиболее интенсивные осадки ожидаются во второй половине дня

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МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Холодный атмосферный фронт, который приближается к столичному региону с запада, принесет в Москву грозовой дождь, не исключен град. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

"В понедельник в Москве при облачной с прояснениями погоде ожидаются ливень, гроза, местами град. Ветер усилится до 5-10 м/с, при грозе с порывами - до 15-20 м/с", - сказал представитель метеослужбы.

Наиболее интенсивные осадки ожидаются во второй половине дня. Прогнозируются до семи мм, местами 15-20 мм.

Ухудшение погоды будет недолгим - 13 августа днем в столице будет без осадков, воздух прогреется до 23-25 градусов. По предварительным расчетам синоптиков, неделя будет по-летнему теплой и комфортной. К четвергу температурный фон составит 22-27 градусов, не исключен небольшой дождь. Тепло, как ожидается, будет и в выходные.

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