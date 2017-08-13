В Москве поезд насмерть сбил женщину в районе платформы Останкино

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Поезд сбил насмерть женщину в районе платформы Останкино в Москве. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК.

"По предварительным данным, сегодня около 22 часов в районе платформы Останкино Ленинградского направления Октябрьской железной дороги неизвестная женщина травмирована проходящим поездом. От полученных она скончалась на месте происшествия", - сообщили в ММСУТ.

По данному факту проходит доследственная проверка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.