"Аэрофлот" отменит 20 рейсов из-за непогоды

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. "Аэрофлот" отменяет в понедельник, 14 августа, 20 рейсов из Шереметьева и в Шереметьево в связи с неблагоприятным прогнозом по погоде в Московском регионе. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

В частности, будут отменены рейсы из Шереметьева в Амстердам, Рим, Вену, Хельсинки, Ригу, Париж, а также в ряд городов России, в том числе в Челябинск, Краснодар, Екатеринбург и Тюмень. Рейсы из Шереметьева в Варшаву, Архангельск и Сыктывкар будут перенесены на более позднее время.

"Аэрофлот" указывает, что прибывшие на регистрацию пассажиры отмененных рейсов будут обеспечены согласно стандартам компании.

Гроза, дождь и усиление ветра ожидаются в понедельник в Московском регионе, сообщили в Гидрометцентре РФ. "Днем в понедельник будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь, местами сильный, ожидаются гроза, град", - сказал представитель метеослужбы.

Ветер при грозе усилится до 15-20 м/с.