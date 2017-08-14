Благоустройство Петровки и Большой Лубянки в Москве почти завершено

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Благоустройство московских улиц Петровка и Большая Лубянка по программе "Моя улица" находится в стадии завершения, об этом сообщается в понедельник на портале мэра и правительства столицы.

Уже проложены каналы для кабелей и ливневая канализация, а тротуары, которые расширятся до 2,5-5 метров, строители замостили гранитной плиткой. На обновленной Большой Лубянке также появятся выделенные полосы для общественного транспорта.

"Сейчас на Петровке заканчивают установку новых фонарей с энергосберегающими лампами, а на Большой Лубянке только приступают к обновлению уличного освещения. На проезжей части Большой Лубянки предстоит уложить более 23 тысяч квадратных метров асфальта. А на Петровке остается установить лавочки, урны, навигационные стелы", - отмечается в сообщении.

Кроме того, на Петровке будет выложен участок исторической брусчатки - подобные фрагменты брусчатой мостовой позже появятся и на Сретенке, Тверской улице и Земляном Валу. "Одним из элементов благоустройства Петровки также станет археологическая находка - под стекло поместят элементы нижней (подземной) части палат Нарышкина XVII века, найденные во время городского ремонта. Все фрагменты на данный момент реставрируются", - добавили в мэрии.