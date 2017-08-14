До 350 бригад "Мосводостока" готовы ликвидировать последствия возможного ливня в столице

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Порядка 350 бригад коммунальщиков готовы ликвидировать последствия ожидаемого ливня в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе "Мосводостока".

"В случае ухудшения погоды "Мосводосток" перейдет на усиленный режим работы. Будет организовано круглосуточное дежурство порядка 350 бригад в составе более 1 тыс. рабочих предприятия и более 250 единиц техники, в том числе специальной", - уточнили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, особое внимание в таких случаях уделяется пониженным местам, за которыми закрепляется специализированная откачивающая техника для оперативного принятия мер.

В пресс-службе напомнили, что о случаях скопления воды на столичных улицах можно сообщать в круглосуточную центральную диспетчерскую службу "Мосводостока" и оставить заявку на вызов бригады по телефону: 8 (495) 657-87-03.

По данным синоптиков, в понедельник в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, не исключен град. Порывы ветра при грозе могут усилиться до 15-20 м/с.