В Москве оперативники МВД задержали подозреваемых в похищении и убийстве мужчины

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Оперативники МВД России задержали в Москве подозреваемых в похищении и убийстве человека. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России совместно с оперативниками УВД по Cеверо-Восточному административному округу ГУ МВД России по Москве задержаны подозреваемые в похищении и убийстве человека", - сообщила она.

В июне текущего года они похитили мужчину и вывезли на территорию Московской области в заранее арендованный жилой дом. "В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили адрес, где удерживался потерпевший. На территории участка, прилегающего к дому, полицейские обнаружили замаскированное захоронение, при вскрытии которого на глубине 3,5 метра был обнаружен труп мужчины с множественными телесными повреждениями", - рассказала Волк.

Позднее по адресу фактического проживания были задержаны подозреваемые в совершении преступления - ими оказались двое уроженцев Закавказья. Оперативникам удалось обнаружить и автомобиль, который использовался при похищении мужчины. В ходе его осмотра были изъяты биологические следы, которые направлены на экспертизу.

Главным следственным управлением СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Похищение человека" (ч. 2 ст. 126 УК РФ) . Судом задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.