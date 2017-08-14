Московское метро опровергло сообщения о запахе гари на станции "Комсомольской"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Московский метрополитен опроверг информацию СМИ якобы о запахе гари на станции "Комсомольской" Кольцевой линии. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе подземки.

"Сообщение о том, что на станции "Комсомольская" Кольцевой линии ощущается сильный запах гари, не соответствует действительности. Станция работает в штатном режиме", - пояснили в пресс-службе.