Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.08:
$ 59.8
€ 70.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Двухлетняя девочка госпитализирована после падения из окна третьего этажа дома в Москве

Москва
14 августа, 13:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, августа. /ТАСС

Инцидент произошел в доме номер 6 на улице Таганрогская

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Полиция проводит проверку по факту получения травм малолетней девочкой на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным источника в правоохранительных органах, двухлетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. Инцидент произошел в доме номер 6 на улице Таганрогская на юго-востоке Москвы.

"В присутствии матери ребенок 2015 года рождения облокотился на москитную сетку и выпал из окна", - сказал собеседник агентства.

С различными травмами ребенок был доставлен в одну из столичных больниц.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: леди на велосипеде, кровавая луна на небе и "лебеди" на пруду
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
15
Смотровая площадка появится на крыше Дома Наркомфина в Москве после реставрации
Турнир "Живые шахматы" в музее-заповеднике "Бородинское поле"
15
Шахматную "бессмертную партию" впервые сыграли живыми фигурами в Бородине
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первый канал назовет ведущего "Пусть говорят" в вечернем выпуске передачи
2
ФСБ предотвратила серию терактов в Московском регионе
3
Полиция ищет группу из 15 туристов в районе водопада Атыш в Башкирии
4
Сотрудников ДПС обяжут вежливо общаться с водителями и не курить в их присутствии
5
Суд над сбившей ребенка в Балашихе женщиной начнется 21 августа
6
Гольфист Нестеров арестован за убийство матери
7
МЧС: поиск людей на руднике "Мир" будут вести, пока позволяют условия
Темы дня
Новости партнеров
Реклама