Двухлетняя девочка госпитализирована после падения из окна третьего этажа дома в Москве

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Полиция проводит проверку по факту получения травм малолетней девочкой на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным источника в правоохранительных органах, двухлетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. Инцидент произошел в доме номер 6 на улице Таганрогская на юго-востоке Москвы.

"В присутствии матери ребенок 2015 года рождения облокотился на москитную сетку и выпал из окна", - сказал собеседник агентства.

С различными травмами ребенок был доставлен в одну из столичных больниц.