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На Пречистенской набережной и в Лубянском проезде завершились инженерные работы

Москва
14 августа, 14:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, августа. /ТАСС

Движение транспорта на улицах восстановлено

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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Специалисты завершили инженерные работы на Пречистенской набережной и Лубянском проезде в центре Москвы. Как сообщили в комплексе городского хозяйства столицы, движение транспорта, ранее перекрытое на этих улицах, восстановлено.

"На Пречистенской набережной и в Лубянском проезде завершились инженерные работы, для проведения которых в выходные дни там было перекрыто движение. В Лубянском проезде движение было открыто в соответствии с графиком, утром в понедельник, на Пречистенской набережной работы были выполнены на 12 часов раньше намеченного срока, так что движение было открыто уже в субботу вечером", - отметил представитель мэрии.

Трубы сети водостока и кабельной канализации на Лубянском проезде соединили пересечками, которые располагаются под проезжей частью. На Пречистенской набережной также было выполнено переустройство сети водостока на 12 участках, сделаны смотровые колодцы и установлены новые дождеприемные решетки. Кроме того, там также было нужно проложить кабельную канализацию. "Для проведения таких работ необходимо задействовать все пространство улицы, поэтому они выполняются при перекрытии движения", - сказали в мэрии.

На Лубянском проезде было проложено 0,75 км траншей для кабельной канализации, уложено более 11 км труб, установлено 26 одинарных и 11 двойных колодцев. Кроме того, вдоль Ильинского сквера был демонтирован старый и установлен новый бортовой камень. На Пречистенской набережной было выполнено переустройство сети водостока на 12 участках общей длиной 113 метров. Кроме того, там было установлено пять смотровых колодцев, восемь дождеприемных решеток, а также выполнено устройство пересечек в кабельной канализации на пяти участках общей длиной 75 метров, всего в инженерных работах было задействовано около 300 человек и 80 единиц техники.

Работы на этих объектах проходят в рамках программы "Моя улица". Благоустройство большинства улиц в центре Москвы завершится в конце августа. В этом году в программу благоустройства "Моя улица" включено 118 улиц, набережных, площадей и въездных групп.

В настоящее время работы ведутся на 116 объектах. На двух - въездная группа Мичуринского проспекта, въездная группа Шоссе Энтузиастов - благоустройство начнется с 1 сентября. Работы на улицах Петровка и Большая Лубянка по программе "Моя улица" находится в стадии завершения.

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