В Москву для "Стены скорби" доставят камни из памятных мест Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 15 августа. /ТАСС/. Камни из памятных мест Хабаровского края станут частью "Стены скорби" в Москве. Об этом во вторник сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

"От Хабаровского края в строительстве примут участие Комсомольск-на-Амуре, Николаевский, Советско-Гаванский и Ванинский районы. Именно здесь в советские времена располагались места политических репрессий, пересыльные тюрьмы и исправительно-трудовые лагеря системы ГУЛАГ. Муниципалитеты отправят природные материалы в Фонд увековечения памяти жертв политических репрессий. До конца августа они будут доставлены в столицу, где сейчас продолжается возведение общенационального памятника", - говорится в сообщении.

Строительство монумента ведется во исполнение указа президента РФ и в соответствии с Концепцией государственной политики по увековечиванию памяти жертв политических репрессий. Значительная часть финансирования на создание монумента выделена государством. Недостающие средства привлекаются за счет частных пожертвований. Открытие общенациональной "Стены скорби" запланировано на День памяти жертв политических репрессий в СССР. По предварительным данным, в период с 1923 по 1953 года были репрессированы не менее 40 млн советских граждан.

"Стена скорби" представляет собой двусторонний горельеф с несколькими арками. Он состоит из множества безликих бронзовых человеческих фигур, сливающихся воедино. С двух сторон находятся таблички с текстом, на которых высечено слово "Помни" на разных языках. По замыслу грузинского скульптора Георгия Франгуляна, площадь перед монументом будет выложена камнями из разных уголков страны, связанных с периодом политических репрессий.