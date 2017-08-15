Собак-поводырей научат передвигаться по Московскому метрополитену

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Сотрудники Московского метро подготовят в 2017 году более 80 овчарок и лабрадоров-поводырей. Как сообщается во вторник на сайте столичной мэрии, собак научат проходить через входные двери, турникеты и без страха путешествовать в поезде.

"В результате собаки должны начать спокойно ориентироваться во время поездки и не бояться других пассажиров", - говорится в сообщении.

Специалисты будут тренировать собак на станциях "Новокосино" и "Авиамоторная". Уроки, которые начнутся 16 августа и продолжатся до конца года, будут контролировать сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров и Российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых.