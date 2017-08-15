Столичные власти выделят на фестиваль "Юбилей Москвы" полмиллиарда рублей

СМИ: футболист "Арсенала" Санчес прибыл в Париж для заключения контракта с ПСЖСпорт 15 августа, 12:17
Московский ФК "Арарат" подтвердил заинтересованность в тренере ГригорянеСпорт 15 августа, 12:15
Японские фермеры посетили козоводческую ферму "УГМК-Агро"Новости партнеров 15 августа, 12:09
Отозванный с ЧМ тренер юниорской гандбольной сборной России Чигарев отправлен в отставкуСпорт 15 августа, 12:03
Утверждена деловая программа Международного рыбопромышленного форумаНовости партнеров 15 августа, 11:53
Задержания агентов украинских спецслужб в РФ. ДосьеБиографии и справки 15 августа, 11:53
Пассажиропоток в аэропортах Кубани с начала года вырос на 10%Транспорт 15 августа, 11:46
Общественный транспорт Москвы поедет быстрее после окончания программы "Моя улица"Транспорт 15 августа, 11:45
Новые двигатели сделают самолеты более экологичнымиСоциальная ответственность 15 августа, 11:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА,ТАСС, 15 августа. Порядка 500 млн рублей будет выделено на фестиваль "Юбилей Москвы", посвященный празднованию 870-летия столицы. Об этом сообщила во вторник в эфире радио "Комсомольская правда" заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.
"Бюджет фестиваля "Юбилей Москвы" остался таким же, как и в прошлом году. Примерно в пределах 500 миллионов рублей", - сказала она.
Сергунина отметила, что значительная часть расходов на мероприятие переложена на инвесторов. "К фестивалю один из них выпустит комиксы, посвященные истории столицы, другой спонсор готовит некоторые уличные арт-конструкции", - пояснила она.
В прошлом году столичные власти потратили 580 млн рублей на празднование дня города. Основными статьями расхода стало украшение флагами, различными инсталляциями и парад городской техники, на это было потрачено 125 млн рублей. Еще порядка 90 млн рублей ушло на разгон облаков.
Как сообщается на сайте мэра Москвы, в этом году москвичи смогут посетить различные экскурсии, рассказывающие о судьбах знаменитых людей, живших в столице.
Празднование на специальном фестивале "Юбилей Москвы" пройдет с 1 по 10 сентября. По всему городу будут размещаться более 40 тематических площадок, их объединит общий слоган: "Москва - город, где создается история". Тематические площадки будут посвящены различным деятелям, родившимся в столице и внесшим весомый вклад в мировое наследие.