Столичные власти выделят на фестиваль "Юбилей Москвы" полмиллиарда рублей

Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина © Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА,ТАСС, 15 августа. Порядка 500 млн рублей будет выделено на фестиваль "Юбилей Москвы", посвященный празднованию 870-летия столицы. Об этом сообщила во вторник в эфире радио "Комсомольская правда" заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

"Бюджет фестиваля "Юбилей Москвы" остался таким же, как и в прошлом году. Примерно в пределах 500 миллионов рублей", - сказала она.

Сергунина отметила, что значительная часть расходов на мероприятие переложена на инвесторов. "К фестивалю один из них выпустит комиксы, посвященные истории столицы, другой спонсор готовит некоторые уличные арт-конструкции", - пояснила она.

В прошлом году столичные власти потратили 580 млн рублей на празднование дня города. Основными статьями расхода стало украшение флагами, различными инсталляциями и парад городской техники, на это было потрачено 125 млн рублей. Еще порядка 90 млн рублей ушло на разгон облаков.

Как сообщается на сайте мэра Москвы, в этом году москвичи смогут посетить различные экскурсии, рассказывающие о судьбах знаменитых людей, живших в столице.

Празднование на специальном фестивале "Юбилей Москвы" пройдет с 1 по 10 сентября. По всему городу будут размещаться более 40 тематических площадок, их объединит общий слоган: "Москва - город, где создается история". Тематические площадки будут посвящены различным деятелям, родившимся в столице и внесшим весомый вклад в мировое наследие.