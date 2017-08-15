Поезда на фиолетовой линии московского метро следуют с увеличенными интервалами

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Движение в сторону центра на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы осуществляется с увеличенными интервалами.
Как передает корреспондент ТАСС, утром во вторник поезда фиолетовой линии в сторону центра следуют с задержками. Поезда останавливаются в перегонах и подолгу стоят на станциях. На платформах скопилось большое количество людей.
О причинах задержек пассажирам не сообщается. ТАСС пока не располагает официальным комментарием Московского метрополитена по этой ситуации.