Общественный транспорт Москвы поедет быстрее после окончания программы "Моя улица"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Скорость движения транспорта на выделенных полосах, организованных в Москве в рамках программы "Моя улица", в среднем вырастает на 40%. Об этом сообщил ТАСС замглавы столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Артур Шахбазян, подводя промежуточные итоги транспортных решений программы.

Он напомнил, что в рамках проекта организовано 7 км выделенных полос для общественного транспорта, в частности, на Кремлевском кольце и на Воздвиженке.

"Скорость движения общественного транспорта на них в среднем вырастет на 40%", - пояснил собеседник агентства.

По словам Шахбазяна, транспортные решения для проекта "Моя улица" позволили привести городской транспорт на участки, где его не было долгие годы, например на улицы Неглинная и Петровка. Кроме того, благодаря созданию новых транспортных коридоров организованы 17 магистральных маршрутов, которые связали самый центр города с отдаленными районами. Так как потребность в городском транспорте у москвичей большая, автобусы на данных маршрутах курсируют с интервалами в течение дня от пяти минут в режиме "метро".

В рамках программы установлен 151 новый остановочный павильон - теперь на них есть современная навигация, электронные табло, бесплатный Wi-Fi и автоматы по продаже билетов.

Появились новые наземные пешеходные переходы, в частности на Театральной площади, в этом году они также появятся на Славянской площади и Китайгородском проезде. В дополнение к 300 новым переходам, организованным в рамках программы за предыдущие два года, в этом году планируется создать еще около 200.

Оптимизация дорожного движения

В 2017 году завершаются самые масштабные проекты программы, начатые еще в прошлом году - реконструкция Садового кольца (15,6 км), Кремлевского кольца (4,6 км), Бульварного кольца (7,1 км), Тверской улицы и площади Тверской заставы (3,1 км).

На ряде улиц ширина полос сокращена с 4-5 м до 3,25 м, это является "оптимальным значением", поскольку обеспечивает безопасность движения и не провоцирует водителей на превышение скорости, считает Шахбазян. В частности, проезжая часть в рамках программы сузилась на Каретном ряду, на Китайгородском проезде и на Пречистенской набережной.

Также оптимизирована геометрия улиц для ликвидации "бутылочных горлышек" и снижения количества перестроений, как это произошло на Зубовском бульваре.

"За счет ликвидации узких мест пропускная способность улиц увеличивается до 25%", - добавил Шахбазян. Кроме того, безопасная геометрия перекрестков теперь не позволяет входить в поворот на повышенных скоростях, а также улучшает взаимную видимость водителей и пешеходов.

На многих участках, например на улицах Петровка, Пречистенка, Балчуг, организована безопасная параллельная парковка в карманах, это позволит снизить помехи основному движению.

"Моя улица" - крупнейший проект благоустройства в современной истории Москвы. С 2015 года проведена реконструкция уже более ста улиц, в этом году по программе будет благоустроено 89 городских территорий.