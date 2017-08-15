СК проверяет информацию о получении ожогов девушкой во время лазерной эпиляции в Москве

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Московские следователи заинтересовались информацией СМИ о получении ожогов девушкой во время лазерной эпиляции в одном из столичных салонов красоты. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

14 августа в эфире одного из федеральных телеканалов показали сюжет о том, что девушка во время процедуры лазерной эпиляции в косметологическом центре получила сильнейшие ожоги ног.

"По указанию руководства Главного следственного управления СК России по Москве по данному факту проводится доследственная проверка, в рамках которой следователи тщательным образом проверят все обстоятельства произошедшего, а также дадут соответствующую правовую оценку действиям и бездействию лиц, отвечающих за качество предоставляемых косметологических услуг", - сказала Иванова.