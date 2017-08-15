Конкурс "Подиум зрелой красоты" в Москве впервые пройдет с участием мужчин

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Традиционный московский конкурс "Подиум зрелой красоты" состоится в столице 3 октября. В этом году участие в нем впервые примут мужчины, сообщает во вторник пресс-служба МГТС.

"Мы с удовольствием уже третий год поддерживаем это вдохновляющее мероприятие, потому что не понаслышке знаем, как важно оставаться в хорошей форме, несмотря на возраст", - отмечает начальник управления по связям с общественностью МГТС Татьяна Мартьянова. Организаторы надеются, что мужчины проявят такую же активность, как и женщины, и на сцену выйдут как минимум 15 представителей сильного пола.

"Подиум зрелой красоты" организован порталом для старшего поколения "Баба-Деда" и Культурным центром ЗИЛ. "Этот современный и вдохновляющий проект привлекает внимание российского общества к культуре восприятия зрелого возраста и демонстрирует меняющийся портрет поколения зрелых людей", - говорится в сообщении.

В этом году конкурс также поддержали Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко и европейский бренд одежды для женщин WITT International.

Набор участников проводится с 15 августа по 22 августа 2017. Мероприятие пройдет в Культурном центре ЗИЛ.