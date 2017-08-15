Число кинозалов в Москве в 2,5 раза превышает их количество в советское время

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Количество кинозалов в Москве в настоящее время превысило 600, это 2,5 раза больше, чем их было в советское время. Об этом во вторник сообщил на пресс-конференции в ТАСС руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

"В Москве 128 кинотеатров и более 600 кинозалов. Это колоссальная цифра. Мы в 2-2,5 раза превысили количество кинозалов, которые были в советское время", - сказал он.

Акция "Ночь кино" пройдет в Москве 26-27 августа на 80 площадках Москы. Тема акции в этом году посвящена юбилею столицы. Главной площадкой "Ночи кино" станет внутренний двор Музея Москвы.