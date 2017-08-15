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Более 200 бесплатных экскурсий проведут в Москве в День города

Москва
15 августа, 16:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

Планируется, что в мероприятиях проекта "Москва экскурсионная" примут участие более 4 тыс. горожан и гостей столицы

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Более 200 бесплатных экскурсий пройдут в 70 музеях, выставочных залах, галереях и парках Москвы в День города. Об этом сообщается во вторник на сайте ГАУК "Мосгортур".

Экскурсии организованы в рамках проекта "Москва экскурсионная", который курируют департамент культуры и ГАУК "Мосгортур". "Усадьба Кусково, музей современного искусства "Гараж", Московский зоопарк, музей-заповедник "Царицыно", музей Марины Цветаевой и еще порядка 70 музеев проведут бесплатные экскурсии 9 и 10 сентября на День города Москвы. Всего за два дня по столице пройдут порядка 200 бесплатных экскурсий. Планируется, что их посетят более 4 тыс. москвичей и гостей столицы", - говорится в сообщении.

Планируются различные форматы мероприятий: экскурсии в музеях, обзорные экскурсии и прогулки по городу, велосипедные экскурсии и заезды на самокатах, есть даже беговая экскурсия, подготовленная галереей "На Шаболовке". В ходе экскурсий и пешеходных прогулок посетителей будут знакомить с историей города. В программе мероприятий - рассказы о жизни и творчестве известных москвичей, истории старинных улиц, переулков и площадей, пересказы происходящих событий и экскурсии по экспозициям.

"Проект "Москва экскурсионная" реализуется с 2014 года. В этом году в проекте участвуют новые культурные площадки: Музей хоккея, Музей кино, Государственный центральный музей современной истории России и другие. Специально ко Дню города многие музеи приготовили отдельную экскурсионную программу, которую нельзя будет увидеть в любой другой день", - сообщила стратегический директор "Мосгортура" Наталья Лосева.

Записаться на экскурсии можно будет в музеях или на специальных стендах проекта "Москва экскурсионная", которые будут расположены около семи станций метро. На стендах будут работать вожатые - они будут записывать посетителей на экскурсии и консультировать горожан и туристов о мероприятиях проекта "Москва экскурсионная" на русском и английском.

Москва будет отмечать 870-летие 9 и 10 сентября. Общий лозунг праздника - "Москва - город, где создается история". Он также появится на плакатах. Концепция предполагает рассказ о тех людях, событиях, инновациях, культурных и спортивных достижениях, которые известны во всем мире, но появились именно в Москве. Весь город оформят в стиле русского авангарда. При этом с 1 по 10 сентября пройдет специальный фестиваль "Юбилей Москвы".

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