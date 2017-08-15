Улицу Борисовские Пруды перекроют 19-20 августа для проведения фестиваля фейерверков

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Движение временно ограничат на улице Борисовские Пруды в Москве 19 и 20 августа в связи с проведением Международного фестиваля фейерверков "Ростех". Об этом во вторник сообщили в пресс-службе транспортного комплекса столицы.
"Участок улицы от Братеевского моста до Наташинского пруда в период с 09:00 до 21:00 мск 19-20 августа полностью перекроют для движения, оставив пропуск для общественного транспорта и резидентов района. В период с 21:00 по 23:59 мск проезд по участку будет закрыт для всех", - отмечается в сообщении.
По данным сайта фестиваля, в мероприятии примут участие пиротехники из Европы, Азии, Латинской Америки. Также зрителей ждет насыщенная дневная программа - выступления артистов, шоу новых технологий, квесты, лектории, рынок ремесел, исторический фудкорт и многое другое. По информации организаторов, в этом году тема фестиваля - "Москва на семи холмах".