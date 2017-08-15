Богоявленский переулок закроют с 16 августа для проведения работ по программе "Моя улица"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Движение полностью ограничат на Богоявленском переулке с 16 августа до 31 августа в связи с проведением работ по благоустройству в рамках программы "Моя улица". Об этом во вторник сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"В Богоявленском переулке полностью перекроют автомобильное движение, в том числе для спецтранспорта и автомобилей резидентов. Ограничения будут действовать с 00:00 мск среды, 16 августа, до 05:00 мск четверга, 31 августа. Перекрытие необходимо, чтобы сделать мощение пешеходной зоны на месте бывшей проезжей части. Работы проведут по программе городского благоустройства "Моя улица", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после ремонта Богоявленский переулок станет полностью пешеходным. Возможность проезда сохранят лишь для спецтранспорта и машин, которые доставляют товары и продукты в местные кафе и магазины, автомобилей горожан, проживающих и работающих на этих улицах, а также граждан с ограниченными возможностями и сопровождающих их лиц.

Работы по благоустройству центральных улиц Москвы начались в ночь на 27 мая. В рамках программы "Моя улица" на всех объектах выполняются работы, предусмотренные городским стандартом благоустройства. Предусматривается замена бортового камня, прокладка кабельной канализации, куда будут убраны все воздушные провода, замена опор освещения, установка навигационных стел и пилонов, мощение улиц гранитной плиткой, ремонт фасадов.

В этом году по программе "Моя улица" в городе благоустроят 89 улиц, площадей, набережных и других общественных пространств.